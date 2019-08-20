Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,06 artışla 119.600 puana yükseldi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,06 artışla 119.600 puana yükseldi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan üzerinde, 119.600 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 119.100 - 121.450 aralığında karışık bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,67 azalışla 119.525 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları, yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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