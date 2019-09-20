Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 126.000 seviyesinden alıcı buluyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 126.000 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.775, en yüksek 126.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde işlem görüyor.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,51 azalışla 126.000 puandan tamamladı.


Analistler, küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 126.700 altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, 125.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]