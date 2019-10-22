Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

59 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 120.800 seviyesinden alıcı buluyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 120.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.950, en düşük 120.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,21 azalışla 120.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler ile Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi için PKK/PYD/ YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 122.500 ve 124.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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