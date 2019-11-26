Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.200 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.200 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.275, en düşük 130.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 131.200 seviyesinde dengelendi.


Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 131.150 puandan tamamladı.


Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, yurt içinde dün etkili olan kar satışlarının bugün devam edip etmeyeceğinin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 üzerinde kalındığı sürece son bir ayda etkili olan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirten analistler, 134.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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