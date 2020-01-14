VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 148.200 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 148.200 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 148.400, en düşük 148.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 148.200 seviyesinde dengelendi.


Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 148.125 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 149.000 seviyesinin direnç, 145.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,8 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalmıştı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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