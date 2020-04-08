VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, önceki kapanış seviyesi olan 110.400 seviyesinde dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 110.550, en düşük 109.900 puanı görmesinin ardından 110.400 seviyesinden işlem görüyor.



Dün, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 112.500 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 110.400 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 111.000 ve 112.500 dirençlerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 109.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.