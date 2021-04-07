VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 1.458 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.455,25 puana geriledi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.454, en yüksek 1.459,75 puanı görmesinin ardından 1.458 seviyesinde işlem görüyor.

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