Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

5 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 114.500 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 114.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 114.500 seviyesinde dengelendi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,31 azalışla 114.100 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 113.200 seviyelerinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Suriye'ye ilişkin haber akışının da gündemi meşgul edeceğini aktaran analistler, aralık vadeli endeks kontratında vade sonuna bugünle birlikte 2 işlem günü kaldığını, bu nedenle sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı

Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:41:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]