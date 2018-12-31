Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,24 yükselişle 113.600 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,24 yükselişle 113.600 puandan başladı.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 113.525 seviyesinde dengelendi.


Geçen haftanın son işlem gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,68 azalışla 113.325 puandan tamamlamıştı.


Analistler, yurt içinde kasım ayı dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 112.800 ve 111.500 seviyelerinin destek, 114.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, aralık vadeli endeks kontratında vadenin son günü olması nedeniyle sert dalgalanmaların görülebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi
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