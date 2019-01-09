Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

13 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 118.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 118.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 0,99 artışla 117.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.800 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 115.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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