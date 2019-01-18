Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 126.000 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 126.000 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 126.000 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 125.600 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD
'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.300 seviyesinin direnç, 124.200'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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