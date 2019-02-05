Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 131.100 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 131.100 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 131.100 seviyesinde dengelendi.

Dün düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 130.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 133.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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