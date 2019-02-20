Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
27 dakika önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 129.300 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 artışla 129.300 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 129.300 seviyesinde dengelendi.
Dün 127.500-129.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen altında, 129.075 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed
) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.500 seviyelerinin destek, 131.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA
Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira
EPDK'ya 24 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu
Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı