Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 artışla 129.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 artışla 129.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan üzerinde, 129.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, 128.000-130.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 128.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.500 seviyelerinin destek, 131.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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