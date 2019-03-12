Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 değer kazancıyla 128.800 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 değer kazancıyla 128.800 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan üzerinde, 128.800 seviyesinde dengelendi.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü yüzde 0,66 azalışla 128.250 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin destek, 130.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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