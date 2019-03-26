Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 127.700 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 127.700 puandan başladı.





Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 artışla 127.700 seviyesinde dengelendi.





Dün 125.325 puana kadar gerilemesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 126.675 puandan tamamlamıştı.





Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.600 puanın destek, 127.700 ve 128.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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