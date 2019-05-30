Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 111.300 puandan başladı.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 111.300 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan üzerinde, 111.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 109.500-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen altında, 110.500 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ABD ile Çin tarafından gelen ticaret açıklamalarının dünya borsaları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
Yurt içi piyasaların ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 112.500 seviyesinin direnç, 109.500 ve 108.200'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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