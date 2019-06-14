Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

2 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 114.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 114.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 115.500 puanın direnç, 112.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Pegasus Havayolları personel arıyor! İşte başvuru şartları Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]