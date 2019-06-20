Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

52 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 yükselişle başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.100 puan üzerinde, 120.000 seviyesinde dengelendi.
Dün 117.000-119.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 118.900 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması ve bu yıl faiz indirimi yapılabileceği sinyali vermesinin ardından pay piyasalarının yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini belirterek, teknik açıdan 120.000 ve 122.000 seviyelerinin direnç, 117.000'in destek konumuna gelebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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