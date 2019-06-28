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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

21 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,06 yükselişle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,06 yükselişle başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde, 119.975 seviyesinde dengelendi.
Dün en düşük 118.725 ve en yüksek 120.150 puanı gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 119.775 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığını belirterek, öte yandan yurt içinde dış ticaret istatistikleri ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratı için 117.400 puanın destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 122.000 puanın gündeme geleceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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