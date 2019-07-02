VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,13 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,13 yükselişle başladı.



Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında 129.575 puan seviyesinde dengelendi.



Dün küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, 129.875 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 yükselişle 129.675 puandan tamamlamıştı.



Analistler, Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminde sert düşüş görüldüğünü belirtti.

TL varlıkların pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratı için 130.000 puanın üzerinde kapanışlar olması durumunda 134.000 puanın gündeme geleceğini, 128.000 puanın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor

Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor

Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu