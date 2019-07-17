Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

3 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 artışla 127.400 puanda dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 artışla 127.400 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan üzerinde, 127.400 puandan işlem görüyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,98 artışla 126.900 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 124.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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