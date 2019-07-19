Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 artışla 132.400 puanda dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 artışla 132.400 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.075 puan üzerinde, 132.400 puandan işlem görüyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,94 artışla 131.325 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile TL varlıkların pozitif seyrettiğini belirterek, gelecek haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminin korunabileceğini bildirdi.
Bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:37 Kaynak: AA
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