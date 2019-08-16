Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 artışla 121.900 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 artışla 121.900 puana yükseldi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 121.900 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,9 azalışla 121.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.200 ve 118.500 seviyelerinin destek, 125.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor.
Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:39 Kaynak: AA
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