VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 127.000 seviyesinden alıcı buluyor.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.050 puan üzerinde, 127.000 seviyesinde işlem görüyor.



Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 125.950 puandan tamamladı.



Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksindeki düşüş ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin küresel risk iştahını azaltsa da döviz kurlarındaki düşüş eğilimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin endeks kontratını pozitif etkilediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik veriler ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.400 seviyesinin direnç, 124.000 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.