Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

43 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.700 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.700 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde, 128.700 seviyesinde işlem görüyor.


Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 128.500 puandan tamamladı.


Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 puanın direnç, 127.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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