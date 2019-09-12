Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 129.600 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 129.600 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 129.600 seviyesinde işlem görüyor.


Dün artan küresel risk iştahı ve bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına ilişkin iyimserlikle alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 129.450 puandan tamamladı.


Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ABD'nin enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, TCMB'nin politika faizini, ECB'nin ise mevduat faizini indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekmesi bekleniyor. ECB'ye ilişkin beklentiler ise mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 129.800-130.500 bandı ve 132.500 seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinen analistler, olası düşüşlerde ise 128.000 desteğinin takip edileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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