Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.800 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 129.800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye düşürmesinin ardından Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiği görüldü. Endeks kontratı dün gün içinde en düşük 128.525, en yüksek 130.200 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 129.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800-130.500 bandı ve 132.500 seviyesinin direnç, 128.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere göre ekonomistler, temmuz ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını öngörüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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