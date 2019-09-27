Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

25 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 127.800 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 129.200 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 127.625 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunulması, İngiltere'de devam eden siyasi belirsizlikler ve ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar açıklamasının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 130.000 seviyelerinin direnç, 127.000 ve 126.400'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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