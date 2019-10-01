Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

20 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 132.100 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 132.100 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 132.100 seviyesinde dengelendi.


Dün 133.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 131.875 puandan tamamladı.


Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve ABD Başkanı Donad Trump'ın azil sürecine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.


Teknik açıdan endeks kontratında 134.200 direncinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 130.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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