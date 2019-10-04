VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 128.300 seviyesinden alıcı buluyor.



Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde, 128.300 seviyesinde dengelendi.



Dün 127.000-131.000 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 127.875 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 125.000 seviyelerinin destek, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.