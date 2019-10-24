Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

10 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.300 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.300 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan üzerinde, 124.300 seviyesinde dengelendi.


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,96 artışla 123.800 puandan tamamlamıştı.


Analistler, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan anlaşma ile dün alıcılı seyreden endeks kontratının, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrasında pozitif seyrini bugün de devam ettirebileceğini kaydetti.

Trump, dün akşamki açıklamasında Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin Türk lirası varlıklarını desteklediğini belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantısı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 125.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye, Suriye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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