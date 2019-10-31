Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 122.100 seviyesine çıktı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 122.100 seviyesine çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üzerinde, 122.100 seviyesinde dengelendi. Yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek olan aralık vadeli endeks kontratı ise şu dakikalarda yatay seyirle 124.200 puandan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 1,44 altında, 121.850 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, vade değişimleri nedeniyle endeks kontratlarında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkati çekti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti
Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]