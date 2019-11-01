VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 123.800 seviyesine çıktı.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 123.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 123.800 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 123.625 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise ABD'de ekim ayı istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin destek, 125.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.