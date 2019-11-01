Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 123.800 seviyesine çıktı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 123.800 seviyesine çıktı.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 123.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 175 puan üzerinde, 123.800 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 123.625 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise ABD'de ekim ayı istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin destek, 125.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]