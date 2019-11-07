Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 127.700 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 127.700 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan üzerinde, 127.700 seviyesinde dengelendi.


Dün, alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,85 üzerinde, 126.900 puandan tamamladı.


Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay ve vadeli piyasaların haftanın ilk üç günündeki yükseliş eğilimini bugüne de taşıdığını belirterek, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.000 ve 128.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 126.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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