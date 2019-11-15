Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 130.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 130.300 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 675 puan üzerinde, 130.300 seviyesinde dengelendi.


Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,46 azalışla 129.625 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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