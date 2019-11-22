Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.350 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.350 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde, 133.350 seviyesinde dengelendi.


Dün 133.750 seviyesini test eden ve buradan gelen satışlarla 132.650 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 133.300 puandan tamamladı.


Analistler, yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ECB tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 133.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 134.200 ve 135.000 seviyelerinin direnç konumuna geleceğini ifade eden analistler, 132.500 ve 131.700 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47 Kaynak: AA
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