Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 133.000 seviyesinde dengelendi.


Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 132.675 puandan tamamladı.


Analistler, İngiltere'de gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası piyasalarda jeopolitik risk algısının azaldığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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