Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.600 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.600 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 133.600 seviyesinde dengelendi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 133.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ve aşılması durumunda 136.500 puanın gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 131.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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