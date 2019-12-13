VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 136.000 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 900 puan üzerinde, 136.000 seviyesinde dengelendi.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 12'ye çekmesi sonrası alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 135.100 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin devamında ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerle piyasalardaki risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 ve 138.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.