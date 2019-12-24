VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 136.900 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 136.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 136.900 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 136.550 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.800 seviyesinin direnç, 135.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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