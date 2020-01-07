VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 139.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 139.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 950 puan üzerinde, 139.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,41 değer kaybıyla 138.250 puandan tamamladı.

Analistler, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası bölgede artan jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların, dün ABD piyasaları ile birlikte pozitife döndüğünü bildirdi.

Petrol fiyatlarında dün akşam başlayan düşüşün devam etmesi durumunda Türk lirası varlıklara ilişkin iyimserliğin güçlenebileceğini dile getiren analistler, bugün Avrupa ve ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 137.500 seviyesinin destek, 140.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamaney'in askeri danışmanı Şemhani: En zayıf intikam senaryomuz bile ABD için kabus olacak
Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri

Son Dakika Haberleri
16:46 Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:44 Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
16:43 OPEC Petrol Sepeti 1.50 dolar artışla varil başına 70.89 dolara yükseldi. - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:34 Tesla Şangay fabrikasında Model Y araçlarının üretimine başlanacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi
15:00 Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]