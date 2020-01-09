VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 141.800 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 141.800 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 142.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.900 puan üzerinde, 141.800 seviyesinde dengelendi.


Dün, 136.675 puana kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla yükselişe geçen endeks kontratı, günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 139.900 puandan tamamladı.


Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Artan risk iştahı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını ifade eden analistler, olumsuz bir gelişme olmaması durumunda pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 137.500 seviyesinin destek 142.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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