VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 148.800 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 148.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 148.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 149.175 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 148.650 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde ise bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 149.000 ve 149.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası düşüşlerde 147.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.