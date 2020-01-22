VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 artışla 152.000 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 artışla 152.000 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 152.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan üzerinde, 152.000 seviyesinde dengelendi.


Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,65 değer kazancıyla 151.275 puandan tamamladı.


Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 152.000 ve 152.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 150.000 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde "Made in Türkiye" yazacak Dolar son iki haftanın en yüksek seviyesinde! İşte son durum Sanayicilerden lokavt kararı! Binlerce kişi işsiz kalacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 09:55:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]