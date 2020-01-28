VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 artışla 146.250 seviyesinden işlem görüyor.



Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 675 puan üzerinde, 146.250 seviyesinde dengelendi.



Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 145.000 puana kadar gerilemesinin ardından, buradan gelen alımlarla kayıplarını kısmen telafi ederek, günü yüzde 1,4 değer kaybıyla 145.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ABD'de, dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed imalat endeksi verileri ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 145.00 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 150.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.