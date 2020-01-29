VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 artışla 146.225 seviyesinden işlem görüyor.



Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 146.225 seviyesinde dengelendi.



Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 145.000 puanın altına gerilemesinin ardından, buradan gelen alımlarla kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 145.900 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stokları verileri başta olmak üzere yoğun veri takvimi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararının takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan endeks kontratında 144.100 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, alımların artması durumunda 146.500-147.500 bandının gündeme geleceğini dile getirdi.