VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Teknik açıdan endeks kontratında 144.100 ve 143.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, alımların artması durumunda 147.500-148.300 bandının gündeme geleceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Dün, 143.800-146.100 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı 145.000 puanın altına gerilemesinin ardından, buradan gelen alımlarla kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 145.800 puandan tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu