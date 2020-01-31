VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 artışla 146.100 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 artışla 146.100 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde, 146.100 seviyesinde dengelendi.


Dün, 143.800-146.100 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı 145.000 puanın altına gerilemesinin ardından, buradan gelen alımlarla kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 145.800 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 144.100 ve 143.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, alımların artması durumunda 147.500-148.300 bandının gündeme geleceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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