VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 145.300 puanı görmesinin ardından, önceki kapanışın 775 puan üzerinde, 145.100 seviyesinde dengelendi.


Dün 143.000-145.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 144.325 puandan tamamladı.


Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulanacağına ilişkin beklentilerin artması ve dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verilerinin tahminlerden iyi gelmesi sonrası küresel risk iştahının arttığını ifade etti.

Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise, yurt içinde reel efektif döviz kuru ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 142.500 puanın destek, 145.500 ve 146.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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