VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 149.000 seviyesinden işlem görüyor.



Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 149.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan üzerinde, 149.000 seviyesinde dengelendi.



Dün 150.000 sınırına kadar çıkan endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,07'lik sınırlı azalışla 148.250 puandan tamamladı.

Analistler, Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerinde indirime gideceği ve koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile küresel risk iştahının arttığını belirterek, yurt içinde ise Suriye ile ilgili haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 150.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 147.000 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.